1年吃掉2290億榴槤成北京戰略籌碼！泰越遭中卡關、價格崩7成

越南及泰國榴槤遭中國卡關，價格慘跌。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國對榴槤的需求不斷攀升，去年進口額69.9億美元（約台幣2292億）飆新高，也造成東南亞國家所生產的榴槤越來越依賴中國市場，未料北京似乎將榴槤當成戰略籌碼，近期頻祭新貿易障礙，實施新檢測，導致越南榴槤退回本國市場，價格暴跌60至70%；泰國也很慘，近期64噸遭中國退運被迫銷毀掩埋，還有26家出口商被泰國政府暫停出口。

根據中國海關總署最新統計，2024年中國榴槤進口額為69.9億美元，增幅4.6%，雖比2023年增幅66%萎縮很多，去年的進口額仍創下紀錄。

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統計顯示，從泰國的進口額最高，為40億美元（約台幣1312億）；越南則是第二大供應國，進口額為29億美元（約台幣951億）；菲律賓為3250萬美元（約台幣10.6億）；馬來西亞則在2024年6月獲中國批准出口新鮮榴槤後，同年8月首批榴槤運抵中國，去年中國向馬來西亞進口榴槤金額為570萬美元（約台幣1.86億）。

中國對進口榴槤設置新的貿易障礙。示意圖。（法新社）

隨著東南亞榴槤對中國市場依賴度持續攀升，中國也在今年祭出新的貿易障礙，要求對泰國及越南的進口榴槤逐批檢測。今年1月初中國海關在超過100個貨櫃的泰國榴槤，發現黃色染料2號（BY2）超標，所有貨物被拒絕入境並退運回國，對出口商造成5億泰銖（約台幣4.85億）的損失。

這些遭拒的榴槤只能轉回泰國本土市場低價販售，價格從每公斤230至240泰銖（約台幣223至233元），大跌至每公斤110至120泰銖（約台幣106至116元），直接腰斬，還造成出口商停止收購。

不僅如此，泰國《民族報》近日也披露，超過 64 噸的泰國榴槤因檢測出黃色染料2號，被中國拒收，只能掩埋銷毀。泰國農業部還暫停 26 家出口商的出口資格，並實施了更嚴格的檢測，以防止類似事件再度發生。

越南榴槤也很慘。《越南快訊》8日報導，因中國對新鮮進口榴槤新增金胺O（Auramine O）的檢測，迫使一些越南出口商將榴槤轉回國內市場降價出售，湄公河三角洲地區農場的榴槤價格暴跌60至70%，每公斤只剩 4.7萬越南盾（約台幣61元）。

A 級（即最高品質）Ri 6 榴槤的售價為每公斤 6.2萬越南盾（約台幣81元），B 級榴槤的售價為每公斤 4.7萬越南盾。A 級和 B 級金枕頭售價分別為 10 萬越南盾（約台幣130元）和 8 萬越南盾（約台幣104元）。

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