美中全面貿易戰恐重新爆發 英媒揭關鍵時間

北京專家表示，川普在宣布和實施關稅之間只預留了兩天，這個時間表對習近平來說可能是無法接受的。（路透資料照）





吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，分析人士警告，除非在周一（10日）中國對價值140億美元的美國出口產品加徵關稅生效之前化解爭端，否則美中兩國有可能重新爆發全面貿易戰。

美國總統川普上周宣布對中國產品加徵10%的關稅，迫使北京採取更多措施打擊芬太尼相關產品出口到美國和墨西哥，並威脅稱，如果中國採取報復行動，美國將採取更多措施。三天後，美國的關稅生效，北京立即反擊，宣布對美國能源出口和農業設備加徵10%至15%的關稅。中國的關稅將於週一生效。

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中國國際經濟交流中心專家Zhang Yanshen表示：這可能只是貿易戰這一階段的開始；可能會變成非常非常糟糕的情況。

一些分析師曾預期美國和中國將舉行會談，以避免發生重大貿易敵對行為。川普最初表示，他希望與習近平主席舉行會談，但在中國採取反擊措施後，他表示自己「不著急」，關稅只是「開場白」，接下來還會有「非常實質性」的措施。

北京的專家表示，川普旨在迫使習近平迅速達成協議的震撼策略可能適得其反。川普在宣布和實施關稅之間只預留了兩天，這個時間表對習近平來說可能是無法接受的。

川普週五表示，他將於下周公布對各國徵收「對等關稅」，但並未透露具體針對哪些國家。週五晚些時候，白宮還暫停對來自中國的低成本貨物徵收所謂的最低限度關稅豁免，這給Shein和Temu等公司好處。

亞洲協會政策研究所副所長、貿易專家溫蒂‧卡特勒（Wendy Cutler）表示，與加拿大和墨西哥不同，中國會打更長遠的博弈。卡特勒說：北京方面最有可能採取觀望態度，然後再考慮參與，包括更加確定自己是否會受到額外的互惠、部門或普遍關稅的進一步影響。

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