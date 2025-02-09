美眾院兩黨議員一致提案！聯邦政府設備禁用DeepSeek

美國眾議院共和黨、民主黨議員一致提案，要求在聯邦政府電子設備上禁用中國AI系統DeepSeek。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨、民主黨議員一致提案，要求聯邦職員在政府電子設備上禁用中國AI系統DeepSeek，因為中共能夠透過DeepSeek監控使用者個資、傳播假訊息。

據《美聯社》報導，共和黨眾議員拉胡德（Darin LaHood）、民主黨眾議員戈特海默 （Josh Gottheimer）提出「政府裝置禁用DeepSeek法案（No DeepSeek on Government Devices Act）」，將DeepSeek及其母公司High-Flyer所研發的所有AI，都列為禁用對象。

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拉胡德表示，法案將禁止聯邦雇員在手機上使用這款應用程序，藉此保護美國人的資料並確保美方在AI上的領導地位；戈特海默則認為美國民眾應該要了解到使用DeepSeek的風險，他們的個人隱私和資訊都有可能受到影響。

此前，加拿大資安公司Feroot Security分析DeepSeek網頁程式碼後發現，用戶登入資訊疑似會被傳回中國電信公司「中國移動」，因此戈特海默強調資安是提出這項法案的主因。

目前義大利已因個資疑慮暫時下架DeepSeek，台灣、澳洲以及南韓政府單位也都禁用DeepSeek，美國方面則是德州率先宣布州內政府設備禁止DeepSeek和小紅書。

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