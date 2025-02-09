晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美眾院兩黨議員一致提案！聯邦政府設備禁用DeepSeek

2025/02/09 16:13

美國眾議院共和黨、民主黨議員一致提案，要求在聯邦政府電子設備上禁用中國AI系統DeepSeek。（路透）美國眾議院共和黨、民主黨議員一致提案，要求在聯邦政府電子設備上禁用中國AI系統DeepSeek。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨、民主黨議員一致提案，要求聯邦職員在政府電子設備上禁用中國AI系統DeepSeek，因為中共能夠透過DeepSeek監控使用者個資、傳播假訊息。

據《美聯社》報導，共和黨眾議員拉胡德（Darin LaHood）、民主黨眾議員戈特海默 （Josh Gottheimer）提出「政府裝置禁用DeepSeek法案（No DeepSeek on Government Devices Act）」，將DeepSeek及其母公司High-Flyer所研發的所有AI，都列為禁用對象。

拉胡德表示，法案將禁止聯邦雇員在手機上使用這款應用程序，藉此保護美國人的資料並確保美方在AI上的領導地位；戈特海默則認為美國民眾應該要了解到使用DeepSeek的風險，他們的個人隱私和資訊都有可能受到影響。

此前，加拿大資安公司Feroot Security分析DeepSeek網頁程式碼後發現，用戶登入資訊疑似會被傳回中國電信公司「中國移動」，因此戈特海默強調資安是提出這項法案的主因。

目前義大利已因個資疑慮暫時下架DeepSeek，台灣、澳洲以及南韓政府單位也都禁用DeepSeek，美國方面則是德州率先宣布州內政府設備禁止DeepSeek和小紅書。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財