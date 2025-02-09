全美最賺錢行業竟是「它」 完勝科技業及股神巴菲特

美國利潤率前10大行業，第一名是菸商。示意圖。（歐新社）

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陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）發布2024全美利潤率最高的行業，菸商以32%的利潤率奪冠，不僅贏過科技業，也超過巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）、漢威聯合（Honeywell International）等多角化公司25.2%的平均利潤率。

根據《資本視覺》統計，美國利潤率前10大行業，第一名是菸商，利潤率達32%。報導指出，美國菸草公司利潤如此高的原因是他們向忠實的消費者出售廉價且令人上癮的產品，而且農民的議價能力低，以至於該行業成本上升速度緩慢，加上廣告禁令阻止新參與者進入市場所致。

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若以全球觀察，菸草行業的利潤率甚至更高，達到50%，這意味著每1美元的收入，就能產生50美分的利潤。

第二名為大型網路科技業，其利潤率與大型菸草公司的利潤率相差不大，包括Meta和Google等以廣告為業績來源的公司，平均利潤率為 27%。

第三名是零售不動產投資信託（Retail REITs），利潤率25.5%；第四名為多角化的企業，包括巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）、多元化技術與製造企業漢威聯合（Honeywell International）等，利潤率為25.2%。

第五至第七名依序為，鐵道運輸業利潤率為24.3%排第五；系統軟體及應用軟體利潤率為22.9%排第六，代表企業有微軟及甲骨文；金融服務業（不含銀行業）利潤率為22.3%排第七，代表企業為Visa及萬事達卡。

第七至第十名依序為，水資源企業利潤率為21.3%排第七，代表企業有美國最大的民營水與污水公共事業公司American Water Works；半導體設備利潤率為20.1%，代表企業有應材等；半導體公司利潤率20%，代表企業有輝達及博通等。

《資本視覺》（Visual Capitalist）發布2024全美利潤率最高行業。（圖取自Visual Capitalist官網）

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