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川普揚言課對等關稅前 台積電董事會2/12美國首登場

2025/02/09 13:48

隨著亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電12日將在美國召開董事會。（彭博）隨著亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電12日將在美國召開董事會。（彭博）

〔中央社〕隨著美國亞利桑那州第1座晶圓廠開始量產，台積電12日將在美國召開董事會。由於美國總統川普於美東時間7日表示，本週可能宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，使得台積電在美國布局及亞利桑那州廠進展格外受到矚目。

為讓董事會成員更加了解公司營運，台積電董事會在台灣及海外各營運據點舉行會議。隨著亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季採用4奈米製程進入量產，台積電將於台灣時間2月12日首次在美國召開董事會。

此外，由於行政院國家發展基金管理會為台積電最大股東，持有台積電16.537億股，占有1席董事，由國發會主委劉鏡清擔任法人董事。劉鏡清8日啟程赴美，考量立法院開議在即，預計在台積電董事會行程結束隨即返台，並無安排其他公務行程。

台積電董事會將決議2024年第4季財務報告及現金股利，因台積電股利政策是可持續、穩定且逐漸增加，在2024年第3季每股將配發4.5元現金股利，預期台積電第4季每股現金股利至少可達4.5元。

川普先前表示將對半導體加徵關稅，並點名晶片製造業都跑到台灣，甚至在上週與到華府訪問的日本首相石破茂舉行聯合記者會時，突然無預警對外公開表示，他的團隊將宣布對等關稅措施，美媒直指可能目標包括台灣、印度等。

台積電亞利桑那州第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，第2座廠預計2028年量產，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。面對美國可能對晶片課徵關稅，台積電美國投資布局及亞利桑那州廠進度是否有所調整備受關注。

市場先前傳出，台積電正在考慮調漲代工價格，漲幅達15%，以因應美國關稅帶來的不確定風險。半導體業者認為，目前美國關稅政策仍不明朗，包括國家和稅率等，台積電應待情勢趨於明朗後，再行評估影響性與制定應對措施。

因最先進製程量產必須緊跟著研發，台積電董事長暨總裁魏哲家於1月法人說明會中表示，最先進製程一定會在台灣先量產，台積電會持續在台灣擴大先進製程和封裝產能。

目前台積電將持續擴大台南科學園區3奈米產能，並準備在新竹和高雄科學園區建立多階段2奈米晶圓廠，亦在台灣多個地點擴大先進封裝設施。

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