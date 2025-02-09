彰化縣標售21筆農地 埔鹽5坪總價不到5萬元

彰化縣政府將於3月12日標售21筆農地重劃區抵費地，分布於特定農業區和一般農業區，作為農牧用途。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕別懷疑，用一支iPhone高階手機的價格就能成為地主！彰化縣政府公告21筆農地重劃區抵費地標售，各是特定和一般農業區的農牧用地，其中，埔鹽鄉一塊面積近5坪的農地，每坪底價9240元，總底價不到5萬元，等於買一支高階手機的價格就能擁有自己的土地！

彰化縣政府標售農地重劃區抵費地，土地臨路、灌排水方便，地籍登記明確，適合作為農牧用途，滿足農業需求。（圖縣府提供）

這次標售農地重劃區抵費地及零星集中土地，地點分布在芳苑鄉、埔鹽鄉、芬園鄉等10個鄉鎮，共計21筆，全部按現況標售不交耕，投標人應自行前往勘查，得標後抵費地如有地上、地下物由得標人自行處理，有興趣者可先行勘查，縣府將於3月12日辦理標售。

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彰化縣政府公告將於今年3月12日標售農地重劃區抵費地，21筆當中因地段和大小區塊不同，最便宜的底價不到5萬元，最貴的要600多萬元，價差很大。（圖縣府提供）

縣府地政處指出，這次標售的抵費地不僅價格親民，且臨路、灌排水便利，並具備明確的地籍登記，購買後可以作為農牧用途，符合農業使用需求。地政處也提醒，競標者須符合農地相關規定，標得後需依規合法使用，避免違規造成罰則。

這次標售土地雖都是農牧用地，不過，因地段的不同，底價最便宜的每坪4000多元，最貴的每坪競標底價9萬9000多元，價差極大，且面積更是大小不一，土地小筆不到5坪，也有大到接近500坪，面積相差100倍。

例如，埔鹽鄉大廉埤重劃區農地東榮段2150地號農地，面積4.84坪，每坪9240元，總底價4萬4800元。鹿港鎮草港尾重劃區鹿洋段105地號面積更小，約3.9坪，每坪13萬8600元，總底價55萬2300元。和美鎮新忠重劃區忠明段1009地號面積高達314坪，每坪1萬9404元，總底價610萬9320元。

雖然面積大小有別，不過，坵塊方整，對想擴大農場規模或想要當假日農夫或退休後體驗耕作樂趣的民眾來說，不失為一次千載難逢的入手機會。

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