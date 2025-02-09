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馬斯克否認收購TikTok 首要考量演算法「危害性」而非商業價值

2025/02/09 12:10

特斯拉執行長馬斯克日前明確表態，否認有意收購社群媒體平台TikTok的傳聞。（路透）特斯拉執行長馬斯克日前明確表態，否認有意收購社群媒體平台TikTok的傳聞。（路透）

莊文仁／核稿編輯

對於TikTok，馬斯克坦言他從未使用過該平台，也不熟悉其運作模式。（路透）對於TikTok，馬斯克坦言他從未使用過該平台，也不熟悉其運作模式。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前明確表態，否認有意收購社群媒體平台TikTok的傳聞。這項聲明為近期圍繞TikTok在美國命運的諸多揣測，畫下了一個暫時的休止符。

綜合外媒報導，馬斯克在回應媒體詢問時表示「我沒有提出任何收購報價，也沒有這樣的計畫。」曾以440億美元（約新台幣1.44兆）收購Twitter（現更名為X）的馬斯克強調，他通常偏好「從零開始」創建公司，而非透過收購方式擴張版圖。他坦言，收購Twitter是「非常不尋常」的舉動，其主要目的在於「維護美國的言論自由」。

對於TikTok，馬斯克坦言他從未使用過該平台，也不熟悉其運作模式。他特別指出，若要評估收購可能性，首要考量將是研究其演算法的「危害性或效用」，而非單純的商業價值。

根據Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）的評估，TikTok在美國的資產價值（不含演算法）約在400億至500億美元之間（約新台幣1.31兆至1.64兆）。然而，由於TikTok的核心價值很大程度上取決於其演算法，實際估值存在諸多變數。目前這個擁有1.7億美國用戶的短影音平台，正面臨來自美國政府的嚴格審查。

雖然TikTok母公司字節跳動表示無意出售，然而，儘管如此，潛在的買家仍然蜂擁而至。包括知名網紅MrBeast、「創智贏家」明星Kevin O'Leary和前洛杉磯道奇隊老闆Frank McCourt等人，都公開表達了收購意願。

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