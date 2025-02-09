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郭明錤：輝達正加速開發GB300 NVL72 萬國半導體為主要供應商

2025/02/09 09:57

郭明錤週六（8日）出具報告指出，美國晶片大廠輝達（Nvidia）正加速GB300 NVL72開發，預計將提前拉貨DrMOS/SPS且2025年採購量達1.5億顆以上。（示意圖，路透）郭明錤週六（8日）出具報告指出，美國晶片大廠輝達（Nvidia）正加速GB300 NVL72開發，預計將提前拉貨DrMOS/SPS且2025年採購量達1.5億顆以上。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤週六（8日）出具報告指出，美國晶片大廠輝達（Nvidia）正加速GB300 NVL72開發，預計將提前拉貨DrMOS/SPS且2025年採購量達1.5億顆以上，並透露萬國半導體 （Alpha and Omega Semiconductor，AOS）為GB300 NVL72主要供應商。

綜合媒體報導，郭明錤指出，根據其最新產業調查與更新，輝達GB300 NVL72為降低成本，採用與顯示卡同等級的5x5 DrMOS，與GB200 NVL72主要差異為更低電流規格、移除過電流限制 （Over Current Limit；OCL） 與更低成本。

郭明錤稱，上述改變對GB300 NVL72的影響為每機櫃的DrMOS用量增加約30%，但DrMOS單價降低約50%，故總DrMOS成本降低約35-40%。

經輝達最新驗證後，確認萬國半導體為DrMOS一供且供應比重為70% （二供為芯源系統，MPS）。為確萬國半導體產能在需求強勁下順利交貨，故輝達提早下單，預計萬國半導體將在2025年第2季出貨5000至6000萬顆。

郭明錤又指，GB300 NVL72的OCL完全由控制器 （controller） 負責，目前與萬國半導體 DrMOS搭配的控制器（controller）先由芯源系統供應，預計在2025年第2季出貨約120萬顆。因規格升級，故GB300 NVL72每機櫃的controller用量較GB200 NVL72增加約60%。

郭明錤稱，以上調查顯示輝達加速GB300系統開發中，這主要是反應CSP的需求。

報告最後，郭明錤也提出5點分析與結論，分別如下。

1.受益於輝達提前下單DrMOS，主要供應商萬國半導體的2025年營收預計成長約10%，且最快將在2025年第2季損益兩平，並在2025下半年改善獲利，優於市場預期2025年第2季、第3季均虧損。

2.萬國半導體未來的成長動能包括，2026年GB200 NVL72出貨進一步增加、GB300更低規格機型與HGX/DGX B300出貨、與Rubin的DrMOS用量將持續顯著提升。

3.萬國半導體為輝達RTX 50系列顯卡controller供應商，故預期萬國半導體後續也會出貨GB300 NVL72的controller。

4.近期輝達與供應鏈股價修正為DeepSeek所驅動，但也算同時反應GB200 NVL72出貨低於預期的顧慮。輝達加速GB200與GB300轉換，將會產生新的贏家與輸家。GB200既有供應商不一定是輸家，但自GB300開始才進入的新供應商將領先受到市場關注度，如上述提到的萬國半導體。

5.需注意的是，短期內萬國半導體的出貨無法反應GB300 NVL72的機櫃出貨。萬國半導體自2025第2季開始出貨，主要是因為輝達為確保萬國半導體能順利交貨。

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