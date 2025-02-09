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羅伯特清崎警告：史上最大的股市崩盤將在2025年成為現實

2025/02/09 09:29

羅伯特清崎（圖右）稱，史上最大的股市崩盤將在2025年成為現實。（法新社）羅伯特清崎（圖右）稱，史上最大的股市崩盤將在2025年成為現實。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，史上最大的股市崩盤將在2025年成為現實。

羅伯特清崎今（9日）稍早在社交平X發文指出，他在2014出版了《富爸爸的預言》，預測史上最大的股市崩盤，不幸的是，這個「預言」將在2025年成為現實。

羅伯特清崎稱，市場正在崩潰，並擔憂世界可能正在陷入另一場「大蕭條」，稱若他預言正確的話，屆時將有數百萬人失去工作、股票和房屋。

羅伯特清崎表示，多年來他一直建議人們做他所做的事情...即購買黃金、白銀和比特幣。 此外，投資人可能想創辦自己的事業…在即將到來的經濟蕭條時期能夠蓬勃發展的企業。例如，如果您有土地，您可能會想飼養蔬菜、產蛋的雞或養牛。

羅伯特清崎稱，他的著作和現金流遊戲在經融危機中表現良好…因為人們意識到他們需要加強他們的金融教育。

羅伯特清崎表示，在經濟危機中，房地產可能會表現良好，因為價格會暴跌，房價會變得可以負擔。對於有興趣以折扣價購買房地產的投資人，羅伯特清崎建議它們在購買房地產之前，可先閱讀麥克埃羅伊（Ken McElroy）有關投資房地產的書籍。

但羅伯特清崎也補充表示，並非所有房地產都會表現良好，像是辦公大樓和小型零售空間表現將會很糟糕。

羅伯特清崎認為，即將到來的大蕭條，將是投資人致富的最佳時機，但羅伯特清崎建議投資人仍需要投資自己的金融教育。

羅伯特清崎要投資人記住富爸爸的警告：「我的銀行家從來沒有要求我要我的成績單或平均績點。我的銀行家想看我的財務報表…因為我的財務報表就是我長大後的成績單。 問題是，大多數大學畢業生離開學校時都負債累累，根本不知道財務報表是什麼……而且對金錢、投資或創業一無所知。 學校指導你成為一名僱員，尋求工作保障，並投資股票市場。」羅伯特清崎稱，上述的話就是窮爸爸建議他做的，而他不聽從那個建議。

文章最後，羅伯特清崎表示，若投資者想進一步了解財務報表的力量，請玩10次現金流遊戲並教給10個人，稱「您教的現金流遊戲越多，您就會變得越富有」。

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