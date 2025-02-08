大樂透頭獎連6摃下期上看2.8億 春節大紅包開出15組

今晚大樂透頭獎連6摃，台彩預估下期頭獎獎金上看2.8億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（8日）大樂透頭獎連6摃，台彩預估下期（9日）頭獎獎金上看2.8億元；春節大紅包開出15組、總中獎注數16注，其中14組為1注獨得100萬元，1組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出17組、中獎注數19注，其中15組為1注獨得10萬元，2組2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，截至2月8日，100萬元春節大紅包已送出356組、剩餘124組，10萬元的春節小紅包獎項送出538組、剩餘262組，明晚大樂透頭獎上看2.8億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，買一張大樂透可以對3種獎項。

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本期大樂透中獎號碼「03、06、23、26、40、43」，特別號「02」；49樂合彩中獎號碼「03、06、23、26、40、43」。春節大紅包中獎號碼「03、10、12、15、18、20、24、37、39」，春節小紅包「45」。

另外，本期今彩539中獎號碼「08、24、28、37、38」；39樂合彩中獎號碼「08、24、28、37、38」。本期3星彩中獎號碼「005」；4星彩中獎號碼「7673」。

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