勞長探視遠東新受傷家屬 洪申翰痛批 ：前科累累非偶發意外

勞動部長洪申翰、職安署署長鄒子廉今日探視遠東化纖廠職災勞工、慰問傷者家屬。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東新世紀化學纖維總廠本月6日發生火災爆炸，造成2死19傷悲劇，勞動部長洪申翰、職安署署長鄒子廉今（8）日赴醫院探視傷者及其家屬，洪申翰痛批，檢視過去10年的工安紀錄，即使勞檢149次、遭罰43次，還是造成6名勞工死亡，顯示廠商「前科累累」，並非局部或偶然的意外風險。

對於被勒令停工的遠東新世紀，洪申翰表示，勞動部將嚴格要求，必須有系統性針對「潛在風險全面改善」，才有機會得以復工。換言之，目前屬於「無限期停工狀態」，洪申翰再次強調，這樣的悲劇，真的不應該發生。

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為此，遠東新世紀今日晚間在證交所召開重大訊息記者會，表示今日再度接獲勞動部職業安全衛生署公文，要求擴大停工範圍，估算每月停工損失2.45億元。

遠東新世紀總廠6日發生火災爆炸，勞動部職安署立即要求停工，勞動部部長洪申翰及職安署署長鄒子廉，今日前往新竹東元醫院及新竹台大醫院探視傷者及其家屬。

當場即有在加護病房外心急等待的家屬，當著洪申翰的面流淚控訴，「這個廠過去工安火災已經很多次，真的希望，以後不要再有勞工在這個工廠受害了。」

洪申翰今日痛批遠東新世紀的工安紀錄「前科累累」，最讓人難以接受的是，過去10年來，該廠家已被勞檢了149次、裁罰43次，但持續發生多次大火，5次重大職災，加上這次，已累積了6位勞工死亡。洪申翰認為，此次的火災爆炸，並不是局部或偶然的意外風險。

洪申翰強調，傷亡者有家庭，有小孩，有長輩，一位作為家庭支柱的勞工傷亡，很可能成為一整個家庭，難以為繼的悲劇。

對於受傷的家屬，洪申翰表示，勞動部絕對會盡一切的力量，來協助傷亡者及家屬，包含要求雇主補償，以及後續的生活重建、職能復健與復工，讓職災勞工儘速恢復正常生活。

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