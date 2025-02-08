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篡位照？馬斯克獨坐總統辦公桌登時代雜誌封面

2025/02/08 22:05

馬克斯再次登上美國時代雜誌封面。（取自時代雜誌X帳號）馬克斯再次登上美國時代雜誌封面。（取自時代雜誌X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普賦予馬斯克及政府效率部（DOGE）極大權力，大幅裁減聯邦政府機構及職員引發反彈。本期時代雜誌將此事搬上封面，坐在美國總統專用辦公桌的人不是川普，而是馬斯克，此舉被認為意在激怒川普。對此，川普回應，「時代雜誌還在嗎？我根本不知道」。

《CNN》報導，時代雜誌最新封面再度出現馬斯克，在大紅色的背景中，坐在白宮橢圓形辦公室總統專用辦公桌的人不是川普，而是馬斯克。

時代雜誌本期封面故事深入探討馬斯克無情的改革行動，數百萬政府職員任憑他擺布。文章提及，目前為止馬斯克似乎只對川普總統負責，川普全面授權他的競選金主，讓政府符合他的議程。時代雜誌訪問過DOGE其工作內容，所有問題都被轉給白宮，白宮則拒絕評論。

《CNN》稱，這是近幾個月來馬斯克第二度登上時代雜誌封面，去年11月他曾以平民的身分登上封面，封面故事將這位富豪塑造為川普的造王者（kingmaker）。這兩張封面都暗指馬斯克才是真正掌權者，不過時代雜誌並未回應是否刻意設計該封面，藉以激怒川普的評論請求。

川普7日被問及時代雜誌封面問題，他說，「時代雜誌還存在？我都不知道」。事實上川普對於登上封面一事也充滿敬意，對川普來說它代表著權力和特權。川普兩次被評選為時代雜誌的年度人物，最近一次是2024年，重返總統大位後也登上過該雜誌封面。

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