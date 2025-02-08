廣達1月業績同期新高 全年AI伺服器佔比飆逾7成

廣達預期，今年AI伺服器貢獻的業績，將在整體雲端業務營業額的佔比達7成以上。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）1月營收創下歷年同期新高，管理層表示，主要受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶延續去年第4季起對通用型伺服器的拉貨力道；關於AI伺服器，2025年業績年增3位數百分比的看法則並未改變，預期今年將在整體雲端業務營業額中佔達7成以上。

廣達1月營收1425.6億元，月增3%、年增95.5%，筆電維持淡季出貨表現，單月出貨280萬台，月減34.88%、年減3.44%。營運團隊觀察，由於北美雲端服務供應商客戶維持強勁的資料中心佈建需求，因此通用型伺服器拉貨力道仍然強勁，成為本月營收創下同期新高的關鍵因素。

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供應鏈觀察，雲端服務供應商現階段仍同步聚焦通用型伺服器與AI伺服器等基礎設施，特定專案、訓練與推論等高運算力用途，會帶動AI伺服器的出貨表現，目前GB200雖然已經小量出貨，但是在散熱、連接等各個環節，則需要配合客戶的實際使用情況進一步微調，因此放量時間尚難定論。

大體來看，供應鏈認為GB200在各個場域的使用情況將持續改善，有助於原廠委託設計製造商（ODM）自今年首季中期開始強化認列此機種的出貨款項，至於輝達下半年的重頭戲GB300，從產品發佈、驗證、出貨、調整、放量，預估中間過程需要2個季度至1年的時間，既有產品與新品可望逐步墊高代工廠的營收與獲利。

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