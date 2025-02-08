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遠東新世紀化纖總廠停工 每月損失2.45億

2025/02/08 20:29

遠東新世紀（1402）今日晚間在證交所召開重大訊息記者會。（證交所提供）遠東新世紀（1402）今日晚間在證交所召開重大訊息記者會。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新世紀（1402）今日晚間在證交所召開重大訊息記者會指出，目前仍持續調查6日氣爆事件的發生原因，今日再度接獲勞動部職業安全衛生署公文，要求新埔化纖廠熱媒輸送相關作業及場所立即停工改善，該廠停工範圍將擴大，造成員工的傷亡及社會大眾的不安，再次表達抱歉之意。

遠東新說明，新埔廠6日發生氣爆事件的詳細起火原因尚在調查中，這起事故不幸造成2位員工往生，19位員工送醫治療，受傷員工有9位仍住院治療中，現已協助往生員工的家屬辦理治喪事宜，從優撫卹，並對其子女提供相關照顧，對於住院治療的員工，指派員工隨時協助家屬進行醫療照顧，對於其他受傷員工給予慰問及照顧，使其安心靜養早日康復。

遠東新提到，目前裁處罰鍰金額、可能獲得的保險理賠皆尚未確定，新埔化纖總廠聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計2.45億元；廠房及設備損失則尚在估計中，後續將深切檢討與改進，全力配合調查，立即委請國內外專家，對所有生產據點以最嚴格的標準，再加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。

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