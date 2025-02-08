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浮式風場太貴喊卡?郭智輝:國人對成本高的綠電「沒有非常支持」

2025/02/08 19:02

經濟部長郭智輝強調，國人對於成本高的綠電，並沒有非常支持。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝強調，國人對於成本高的綠電，並沒有非常支持。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電進入區塊開發階段，朝水深70米以上的深海區發展，原要推動浮式風場，因為成本居高不下，傳出喊卡。經濟部長郭智輝今天（8日）出席活動強調，國人對於成本高的綠電，「並沒有非常支持」，但經濟部仍關注多元綠電。

郭智輝指出，國人對於成本高的綠電，並沒有非常支持，若等到技術成熟、成本可以降下來、國人可以滿足，可以考慮；經濟部仍對多元綠電關注，成本太高，不是可以考量。

此外，第二階段潛力開發階段的風場，海龍、台電二期、沃旭大彰化西南二階及西北風場等按照進度進行，力拼明年完成；但遞補的力麗集團所開發海峽一期，目前專案進度恐難以如期完工。

郭智輝表示，離岸風電基於信賴保護原則，會按照契約走，一定會落實契約規定。經濟部是否對延宕太久的風場收回開發權，再重新標出，他說，可以研擬方法，但目前還沒有違約案例。

對於先前拋出菲律賓開發綠電進度，他說，三月會再跟外界完整報告。

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