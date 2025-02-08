Costco資深員工推薦必買清單 這款飲品超夢幻

Costco資深員工推薦2月必買清單，星巴克粉紅飲料是其中之一。（圖取自Costco官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，還不時推出新品項，讓不少消費者面臨選擇障礙。在Costco工作19 年的柴契爾（Veronica Thatcher）推薦9種必買商品，馬芬、星巴克粉紅飲料、雞蛋等都可列入購物清單。

柴契爾說，今年2月Costco在貨架上擺滿了美味食品、獨特的烘焙用品和可愛的春季裝飾，本月最推薦的必買商品有9種，詳列如下：

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1、馬芬：此前顧客可以必須一次購買一袋2包，現在 Costco 有單包的美味馬芬可供選擇。

2、雞蛋：美國的雞蛋價格昂貴眾所知周，目前已有大批顧客湧向 Costco 購買大包裝雞蛋，節省一些錢。

3、迪士尼春季村莊套組：這款產品非常討喜，迪士尼粉絲一定會喜歡，裡面有四棟房子和許多人物雕像。

4、星巴克粉紅飲料：2月Costco 將讓顧客可以悠閒在家享用廣受歡迎的星巴克粉紅飲品。這款飲品融合草莓、巴西莓及椰奶，一年四季均可飲用。

5、Suja Organic 健康飲品：這款產品添加益生菌和維生素，屬於有機、非基因改造、純素食、猶太潔食和無麩質飲品。

6、Greenfield Natural Meat Co午餐盒：適合上學、野餐或外出時食用。

7、Trudeau 矽膠鬆餅模具：這個鬆餅盤採用優質矽膠製成，可輕鬆取出烘焙食品，還可用洗碗機清洗。

8、BuzzBallz Biggies雞尾酒球：這款產品可以冷藏或加冰享用，酒精含量為 15%。

9、Fairlife 蛋白奶昔：這款不含乳糖的飲料適合運動後食用。

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