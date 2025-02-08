貿協推廣運動行銷 2/8補班日健行練體力

外貿協會於2月8日補班日舉辦開春健行活動，於陽明山冷水坑進行合影。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕補班日即健走日!外貿協會長年致力於運動行銷，大力提倡健康運動風氣，積極組團參與101登高馬拉松，今年也在農曆春節後到陽明山舉辦開春健行。

貿協去年首度辦理陽明山新春健行活動，從前山公園一直走到冷水坑，享受陽明山的自然風光，由貿協董事長黃志芳率領隊伍由小油坑往七星山登頂，獲得極大回響。

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貿協今年繼續挑戰陽明山健行，接續去年路線，自冷水坑出發前往擎天崗，不畏清晨山上只有攝氏5度超強寒流，同仁全副武裝，向擎天崗大草原前進，要在蛇年迎接新氣象。

活動除了讓不同部門在業務之虞多了交流的契機，也吸引不少員工攜帶眷屬響應，開心在壯闊景色前合影。創意部門的職員表示，這次的路線跟上次不同，景色也有不同的變化，一抵達擎天崗便看到遼闊的景緻，十分開心；業務部門的員工則說，上次來到擎天崗已經是很久以前，這次可以跟同事一起來到擎天崗，別有一番風味。

貿協辦理的台灣精品推廣活動多年來結合運動行銷，吸引許多愛好運動的國內外消費者關注，例如去年贊助中華職棒明星對抗賽、參與日月潭國際萬人泳渡嘉年華及贊助國際自由車環台公路大賽等活動。

台灣精品今年5月也將攜手亞洲首次舉辦、臺灣歷來規模最大的國際綜合型運動賽會「2025雙北世界壯年運動會」，推廣臺灣運動及健康相關優質產品，貿協員工更將參與由近百人組成的台灣精品隊，再掀運動行銷熱潮。

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