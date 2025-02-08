用台糖名號招租?台糖澄清與「巴克禮和睦居」僅物業租賃關係

臺南崇賢循環銀髮住宅是由承租廠商全權負責，並自負盈虧，台糖僅依約收取房地租金。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕有民眾向台糖反映與臺南崇賢銀髮住宅承租廠商的糾紛及疑慮。台糖澄清聲明，銀髮住宅的營運由承租廠商全權經營、負責，非委外經營，但為保障民眾權益，台糖已於第一時間發文給廠商，要求其說明及改善缺失，並依雙方契約規定妥善經營管理，以維護三方權益。

台糖說明，「臺南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）」是由「家苑健康股份有限公司」承租，但近期台糖陸續接獲民眾反映，廠商對外宣稱其經營「巴克禮和睦居」是受台糖委託經營。

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台糖特此澄清，銀髮住宅的營運管理由承租廠商全權負責，並自負盈虧，台糖僅依約收取房地租金，同時於審查營運管理計畫書明確要求廠商須本於誠信原則辦理營運，將住戶所繳納具保證金性質相關費用辦理信託，以免影響住戶權益。

台糖已再次向廠商聲明，如有「假借台糖名義對外招租」行為，經查證屬實，即以司法途徑究責。另針對近日多位民眾投訴該廠商有未退還取消入住戶保證金、積欠員工薪資及疑似吸金等情事，台糖也請經營商秉持良善對待入住戶、員工及正視社會形象，倘未改善將依契約規定辦理。

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