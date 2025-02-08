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郭智輝:台灣絕對沒偷半導體技術 經濟部團隊赴華府溝通

2025/02/08 16:34

美國總統川普揚言對台積電課徵100%關稅，經濟部長郭智輝今（8）出席活動透露，經濟部團隊將赴美國華府溝通。（資料照）美國總統川普揚言對台積電課徵100%關稅，經濟部長郭智輝今（8）出席活動透露，經濟部團隊將赴美國華府溝通。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普揚言對台積電課徵100%關稅，經濟部長郭智輝今（8）出席活動透露，經濟部團隊將赴美國華府溝通。他強調，絕對不是台灣偷走半導體技術，台灣是美國最好夥伴，希望能與美國朋友深入溝通與解釋。

郭智輝出席世界台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會、北美洲台灣商會聯合總會共同主辦「2025臺．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」。他會前談及台積電恐遭美國課徵100%關稅；郭智輝解釋，台灣是憑自己的能力，並沒有「偷走美國技術」，台灣自美國RCA公司引進積體電路技術，相當尊重智慧財產權，IP都有付錢，「偷走半導體技術絕對不是台灣」。

他也強調，台灣是美國最好夥伴，一路走來這麼久，都沒太大問題，現在可能是認知上的問題。郭智輝更透露，經濟部透過各種管道，將派人赴美國華府與川普周邊人士解說，強調台灣與美國是同一陣線；據悉，主管貿易的次長江文若跟產發署副署長陳佩利前往華府。

郭智輝解釋，台灣是與美國一起合作，美國做半導體設計，也有通路，而台灣卻是做資本支出最高、風險最大的製造端；依照微笑曲線理論，其實最大利益還是品牌部分。

另外，川普下周將對多國宣布對等關稅，郭智輝也強調，經濟部對各種可能情況都有準備，但現在不能告訴大家，「不能掀底牌」。

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