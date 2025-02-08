北京全看光光！DeepSeek iOS App被起底將資料傳到中國字節跳動

中國新創公司DeepSeek所開發的AI大模型，引發諸多資安疑慮，已被台灣等多國政府封殺。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek所開發的AI大模型，引發諸多資安疑慮，已被台灣等多國政府封殺。資安公司最新發現DeepSeek iOS App有許多資安漏洞，除了使用過時加密技術傳送資料外，還將部份用戶資料送到中國；更值得注意的是，這些資料還傳送至 TikTok母公司中國字節跳動旗下的伺服器。

綜合《Wccftech》等外媒報導，資安廠商NowSecure針對DeepSeek iOS App進行安全與隱私評估，發現多項重大漏洞，可能危及個人、企業和政府。研究小組發現的主要風險涉及資料蒐集和處理方式、資料加密、資料儲存等。

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NowSecure 表示，DeepSeek iOS App透過未加密的管道發送敏感數據，任何能夠監控流量的人都可以讀取這些數據，更老練的人還可以在資料傳輸過程中篡改資料。

更重要的是，用戶資料被傳送到由 TikTok 母公司中國字節跳動控制的伺服器，即使其中一些資料進行加密，一旦在字節跳動控制的伺服器上解密，就可以與其他地方收集的用戶資料進行交叉比對，以識別特定用戶並追蹤其查詢內容和使用情況。

《Wccftech》認為，這份資安報告詳細說明DeepSeek iOS App並不安全或不可靠，而 Android 版本的情況同樣也是如此，甚至更糟。

報導直言，倘若DeepSeek 希望在美國和其他市場運作，就必須解決許多安全和隱私問題。如果不這樣做，該應用程式可能會遭遇與 TikTok 相同的命運，要嘛被永久封殺，要嘛被出售給美國公司。

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