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機械公會:今年出口、產值雙增 美中競爭、川普2.0是關鍵因素

2025/02/08 15:15

機械公會認為，今年機械出口、產值可較去年成長5-10%，重點仍要觀察川普政策與美中貿易戰。（記者林菁樺攝）機械公會認為，今年機械出口、產值可較去年成長5-10%，重點仍要觀察川普政策與美中貿易戰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會與工具機公會今天（8）日發布一月進出口速報統計，受到春節工作天數少的因素影響，工具機是主要出口品項中減幅最大；機械公會表示，川普2.0 政策影響性正在擴大，台灣機械產品不受直接影響，間接影響有待觀觀察。今年台灣機械出口展望，仍要看美中貿易戰、川普2.0兩大關鍵，預計今年機械出口、產值均可年增5%到10%。

1月機械出口22.84億美元、年減6.7%；以新台幣計算 751.26 億元、年減1.4%。機械公會分析，下滑因素是受農曆春節工作天數減少影響，不過，國際間對電子設備需求仍較強勁，年增8.8%，工具機產業需求較疲軟，加上農曆春節影響，出口值僅1.34億美元，年減達三成，更罕見跌出機械出口值前 3 大產品。

出口市場部分，1月機械出口國前3大為美國6.13億美元、占比 26.8%；中國4.48億美元、占比 19.6%；日本2.07億美元、占比9%。

機械公會提到，美國、中國仍為台灣機械出口的前兩大市場，但今年1月台灣對中國機械出口下滑 25.5%，對美國出口僅減少 1.4%，除與中國內部景氣不佳有關，主要原因仍是兩岸在農曆春節期間休假多導致工作日減少所致，而美國市場則較不受影響。

針對未來展望，機械公會祕書長許文憲指出，機械業出口仍跟國際景氣息息相關，中東衝突已逐漸緩和，加上川普積極調停俄烏戰爭、有望停戰，戰後有復甦商機。

許文憲指出，川普2.0政策影響也正逐漸擴大，特別是高關稅、美國製造優先下，全球製造基地與供應鏈勢必會改變，屬正面因素，但也擔憂新台幣匯率受波及升值，衝擊出口產業「資通訊不會倒，我們傳產先倒」，則是負面因素。　

機械公會認為，台灣機械產品雖不會受到川普 2.0直接影響，間接影響仍無法避免，後續影響程度需持續觀察。整體來看，今年國際政經情勢是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭、川普政策影響是最關鍵因素之一。

機械公會參考機械外銷訂單、國際上地緣政治衝突緩和，加上半導體產業與 AI 應用技術的擴大，加上已連二年負成長，低基期下，今年機械出口、產值均可望較去年成長 5%到10%。

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