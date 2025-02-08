西洋棋對決！ DeepSeek出奧步 「阿Q」勝利法贏ChatGPT遭吐槽

美國西洋棋網紅Levy Rozman在個人頻道測試DeepSeek與ChatGPT在西洋棋盤上的謀略表現。（圖擷取自GothamChess YouTube）

DeepSeek靠「權謀」而非「棋藝」取勝，讓許多網友傻眼。（圖擷取自GothamChess YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）研發出的低成本、高效能人工智慧（AI）模型，先前在世界引發熱潮，許多人將DeepSeek與ChatGPT進行比較，有美國西洋棋網紅Levy Rozman在個人頻道測試DeepSeek與ChatGPT在西洋棋盤上的謀略表現，雖然最終由DeepSeek勝出，靠的卻是「權謀」而非「棋藝」，讓許多網友傻眼。

Levy Rozman在個人頻道PChatGPT出一部影片，影片中DeepSeek與ChatGPT進行西洋棋的較量，白棋由ChatGPT擔任，黑棋則是DeepSeek，棋局的前10分鐘雙方互有來往，但當DeepSeek面臨困境時，突然告訴ChatGPT，國際西洋棋協會臨時更改規則，ChatGPT則未提出反對意見，接著DeepSeek將小兵當成棋士走，並把ChatGPT的皇后吃掉，甚至還將ChatGPT的小兵變成DeepSeek的小兵，看到這一幕Levy Rozman忍不住吐槽，「在國際棋賽中，這個步法真的非常罕見」。

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ChatGPT這時候才意識到DeepSeek在「出奧步」，也開始以DeepSeek的魔法反制回去，開始任意換棋，這時棋局已準備進入尾聲，沒想到DeepSeek使出大絕招，開始不下棋，這時DeepSeek對ChatGPT說，白棋應該要輸，你可以投降了，我已經贏了，沒想到ChatGPT竟然回應「同意認輸。」

該影片PChatGPT出後已累積130萬觀看次數，有網友吐槽「ChatGPT在玩西洋棋，而DeepSeek在玩ChatGPT」、「看來DeepSeek有讀過《孫子兵法》」、「DeepSeek的反應讓我想起小朋友吵架」、「看來中國又得到一個可以大肆宣傳DeepSeek的素材了」。

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