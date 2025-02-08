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美禽流感肆虐引爆雞蛋之亂 Costco雞蛋10分鐘被掃光畫面曝光

2025/02/08 14:57

美國蛋荒，價格大漲。示意圖。（法新社）美國蛋荒，價格大漲。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國禽流感疫情導致雞蛋價格飆漲，供應短缺，引起竊賊覬覦，一輛停在賓州的卡車被偷走10萬顆雞蛋；美式大賣場好市多（Costco）也出現搶蛋現象，架上雞蛋不到10分鐘被搶購一空；另一家Costco則因消費者眼見雞蛋被另一個消費者買光，雙方爆發衝突。

綜合外媒報導，美國各地農民因禽流感爆發，被迫屠宰數百萬隻雞，雞蛋短缺推升價格，雞蛋價格較一年前上漲36.8%。美國農業部預測，今年蛋價還會再漲20%。

隨著美國蛋荒日益嚴重，傳出部分Costco門市已經祭出限購令，也無法阻擋民眾搶蛋潮。社交平台X出現一段影片，顯示美國一家Costco所販售的雞蛋不到10分鐘就被搶購一空，消費者的購物車裝著滿滿的雞蛋。

這段影片PO出後，留言區一片譁然。有網友說，這就是這個世界問題所在，人們不懂分享，貪婪、自私；另一位網友則將這種混亂喻為疫情期間的衛生紙之亂。還有網友指出，自己住家附近的 Costco 已限購三盒，中午時分雞蛋就賣光了。

一位網友直言，這麼多的雞蛋不能保存太久，否則會變質。如果不轉售，為什麼需要這麼多？
有人則說，這些人一定在轉賣雞蛋，而且加價幅度很大。

根據網友上傳到社群平台X的影片顯示，一位消費者買了很多雞蛋，引起另一位消費者不滿，雙方爆發衝突。（圖取自@cheguwera）根據網友上傳到社群平台X的影片顯示，一位消費者買了很多雞蛋，引起另一位消費者不滿，雙方爆發衝突。（圖取自@cheguwera）

另一段影片則是消費者在Costco搶蛋爆發口角衝突，根據網友上傳到社群平台X的影片顯示，一位消費者買了很多雞蛋，引起另一位消費者不滿，雙方爆發衝突。

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