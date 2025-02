美禽流感肆虐引爆雞蛋之亂 Costco雞蛋10分鐘被掃光畫面曝光

美國蛋荒,價格大漲。示意圖。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕美國禽流感疫情導致雞蛋價格飆漲,供應短缺,引起竊賊覬覦,一輛停在賓州的卡車被偷走10萬顆雞蛋;美式大賣場好市多(Costco)也出現搶蛋現象,架上雞蛋不到10分鐘被搶購一空;另一家Costco則因消費者眼見雞蛋被另一個消費者買光,雙方爆發衝突。

綜合外媒報導,美國各地農民因禽流感爆發,被迫屠宰數百萬隻雞,雞蛋短缺推升價格,雞蛋價格較一年前上漲36.8%。美國農業部預測,今年蛋價還會再漲20%。

隨著美國蛋荒日益嚴重,傳出部分Costco門市已經祭出限購令,也無法阻擋民眾搶蛋潮。社交平台X出現一段影片,顯示美國一家Costco所販售的雞蛋不到10分鐘就被搶購一空,消費者的購物車裝著滿滿的雞蛋。

這段影片PO出後,留言區一片譁然。有網友說,這就是這個世界問題所在,人們不懂分享,貪婪、自私;另一位網友則將這種混亂喻為疫情期間的衛生紙之亂。還有網友指出,自己住家附近的 Costco 已限購三盒,中午時分雞蛋就賣光了。

一位網友直言,這麼多的雞蛋不能保存太久,否則會變質。如果不轉售,為什麼需要這麼多?

有人則說,這些人一定在轉賣雞蛋,而且加價幅度很大。

根據網友上傳到社群平台X的影片顯示,一位消費者買了很多雞蛋,引起另一位消費者不滿,雙方爆發衝突。(圖取自@cheguwera)

另一段影片則是消費者在Costco搶蛋爆發口角衝突,根據網友上傳到社群平台X的影片顯示,一位消費者買了很多雞蛋,引起另一位消費者不滿,雙方爆發衝突。

