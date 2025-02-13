LTN經濟通》美國航運動脈 川普強硬不讓中國搗蛋？

香港長江和記實業旗下子公司和記港口，負責經營巴拿馬運河兩側5個港口的其中2個，包括克里斯托巴港。（美聯社檔案照）

川普起手式 拿回巴拿馬運河

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕位於中美洲橫穿巴拿馬地峽的巴拿馬運河（Panama Canal），總長82公里，連接著太平洋和大西洋，是全球重要航運要道之一，不過隨著美中關係愈發緊張，這條運河營運歸屬問題也跟著浮上檯面，成為焦點。

去年11月川普贏得總統大選，成為美國第47位總統，重返白宮。他在1月20日就職演說當天，誓言要奪回巴拿馬運河的控制權，且不排除動用武力，他更指控：「中國正在經營巴拿馬運河，但我們沒有把它交給中國。我們把它交給了巴拿馬，而我們將拿回來。」

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巴拿馬運河掌握了全球至少5%的航運量，是全球最重要的航運要道之一，更是亞洲與美洲之間重要的航道。1914年巴拿馬運河由美國建設完工，一路控制到1999年。不過值得注意的是，1977年美國總統卡特決定將運河逐步交給巴拿馬。

川普揚言收回巴拿馬運河控制權。（路透）

巴拿馬總統宣布退出一帶一路 給川普交代

雖然《英國廣播公司》報導指出，目前尚沒有明確證據顯示中國掌握巴拿馬運河，但1997年以來，靠近運河的兩個港口：太平洋側的巴爾博亞港（Balboa）和大西洋側的克里斯托巴港（Cristobal），由香港的和記港口控股公司運營。

而現今在川普言論之下，巴拿馬運河歸屬權問題越演越烈，似乎為了安撫剛上任美國總統的川普，巴拿馬總統穆里諾目前已正式宣布，將退出中國的一帶一路基礎建設計畫，並已正式通知北京。

且《彭博》等外媒報導，巴拿馬政府正在評估，是否取消與香港首富李嘉誠在巴拿馬運河經營港口的合約，試圖透過讓步，減輕美國總統川普針對中國在這條主要水路影響力的疑慮。

雖然巴拿馬宣布退出一帶一路，但專家指出，現有的中資企業基礎建設項目不會因此立即中止，例如，香港長江和記實業自1997年起經營巴拿馬的重要港口仍將繼續運作，未來中資企業或許會透過既有合約保持影響力。

巴拿馬政府正在評估，是否取消與香港首富李嘉誠在巴拿馬運河經營港口的合約。（美聯社資料照）

美中對峙 李嘉誠成夾心餅乾

長江和記實業是香港市值最高的上市公司之一，子公司和記港口自1997年來一直參與巴拿馬運河的建設，且在巴拿馬的5個港口中，長江和記實業經營的兩個港口又是最大的。

智庫「國際策略研究中心」美洲計畫部主任柏格（Ryan C. Berg）表示，美國近年來開始擔心和記背後是否有中國國企或政府介入。尤其2023至2024年期間，中國是巴拿馬運河的第2大使用國，佔貨運量的21.4%，中國也在巴拿馬進行了大量投資，包括建設港口、碼頭和基礎設施項目，並將巴拿馬納入中國的「一帶一路」倡議。

這也代表著，李嘉誠和他的企業和記陷入了中美對峙的漩渦中。川普政府稱，中國可以利用其對一家香港公司的影響力，迫使巴拿馬限制美國在該港口的貿易。

長江和記實業是香港市值最高的上市公司之一，子公司和記港口自1997年來一直參與著巴拿馬運河的建設。（路透資料照）

巴拿馬港口 受中國國安法管轄

日前CNN記者實際來到巴拿馬運河，檯面上沒有中國駐軍，只有中資或港資企業，記者Phil Mattingly指出：「運河對面可以看到，由香港企業子公司建設的港口。儘管港口並非中國國有，仍受中國國安法管轄。」

值得思考的是，美國軍方早就警告過，北京隨時能徵收民間企業，轉為軍事用途。時任美軍南方司令Laura Richardson曾說：「我擔心的是，看似民營企業實際上是中國國有企業，可能具雙重用途，能迅速轉為軍事用途，依照中國要求。」

長江和記實業是香港公司，和中國又有什麼關係？《紐約時報》分析，川普在他的第1個任期內簽署了1項行政命令，撤銷了美國法律下的1項特殊規定，該規定允許美國在移民和貿易問題上區別對待香港和中國，而拜登總統在任期內延長了該行政命令。

香港當局同時間採取了一些措施，表達出對北京的忠誠。投資專家韋伯（David Webb）說，「一切都必須是『中國香港』」、「香港公司就這樣被看作中國公司，這並不奇怪。」

也因此，美國會有一些擔憂與質疑似乎一切都合理了。伯格指出，和記可能擁有所有通過巴拿馬運河的船隻的數據。他認為，中國一直在利用其航運和海上行動收集外國情報和進行間諜活動。

如果巴拿馬政府最終真的配合美國要求，取消與和記在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的經營合約，有專家分析，巴拿馬政府可能會將這些港口國有化或轉交給美國企業經營。

至於中國會這麼容易放棄嗎？有分析指出，中國可能會轉而透過在第三國註冊的子公司或私營企業進行合作，維持對巴拿馬運河經濟活動的參與。

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