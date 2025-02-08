漢翔、愛沙尼亞國防產業團 共商無人機產業合作契機

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）與台灣卓越無人機海外商機聯盟主席暨漢翔董事長胡開宏交換紀念品。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕愛沙尼亞國防產業團參訪漢翔無人機產線，共商產業合作契機。愛沙尼亞國防產業團昨日赴台中，參訪「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）的漢翔，聯盟主席、漢翔董事長胡開宏表示，目前持續結合各家廠商優勢，將上中下游全面整合，串起整個無人機供應鏈，目標就是爭取政府對政府（G2G）的國際訂單，另一個重要任務是協助國內廠商建構非紅供應鏈。

愛沙尼亞國防產業團團長為愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員賴凱雷（Kalle Laanet）、及國防企業代表。參訪團在副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝分別表達歡迎後，昨日赴漢翔參訪。

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漢翔正致力發展無人機反制系統，同時協助廠商產製與測試，愛沙尼亞國防產業團此次參觀的無人機產線，就是漢翔協助聯盟成員執行的生產作業。

胡開宏去年11月，率團參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，已與數十家廠商有初步的接觸，均對台灣發展無人機的潛力留下深刻印象。此次愛沙尼亞產業團特地來台，就是為了更深入地了解台灣產業鏈的能量。

裴克多主席曾表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅；聯盟胡開宏主席則呼應，愛沙尼亞在數位科技、無人機應用及國防技術領域具有優勢，台灣則擁有完整的電子與資通訊產業供應鏈，期盼這次會面能展開更為深化的合作，結合雙方專業能力，發揮1加1大於2的優勢，創造雙贏局面。

去年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，由漢翔公司擔任聯盟主席，目前已有超過160家廠商加入。胡開宏說，過去無人機相關廠商多是單打獨鬥，組成「國家隊」後，才有平台與國家資源去爭取海外商機。

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