台灣世曦攜手CIP 簽約渢妙一期風場海纜工程技術服務

CIP與台灣世曦完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式。（業者提供）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣世曦工程顧問股份有限公司（台灣世曦）於2月7日與哥本哈根基礎建設基金（CIP）完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式，渢妙一期離岸風場是區塊開發3-1期之指標性計畫，在開發進度上持續領先，並積極與本土供應鏈合作，共同建構台灣離岸風電技術量能。

CIP區域總裁許乃文表示，CIP自從2017年進入台灣離岸風電市場開始，與台灣世曦公司即有多次合作，包含潛力場址階段的彰芳暨西島風場水下基礎設計與安裝工程評估，以及渢妙一期風場水下基礎設計。奠基於雙方過去合作所建立起的默契，此次合作將持續為台灣離岸風電開發寫下另一座里程碑。

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台灣世曦董事長施義芳表示，CIP不但在全球離岸風電產業居於領先地位，更將成功開發經驗帶入台灣，已經如期如質的成功開發包括彰芳暨西島離岸風場及中能離岸風場。台灣世曦很榮幸參與這場能源發展盛宴，希望藉由本次與CIP合作的計畫，不但能開創雙贏的局面，也能對台灣綠色能源開發作出貢獻。

CIP渢妙一期風場（500MW）預計於在2027年併網，屆時將持續為台灣企業提供穩定大宗的綠色電力，推動台灣邁向低碳永續未來。

CIP與台灣世曦完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式。（業者提供）

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