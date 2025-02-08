大批黃金被空運到美國！倫敦1月黃金外流創新高

全球最大的黃金交易中心倫敦，正遭遇黃金儲存數量驟減的狀況。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的黃金交易中心倫敦，正遭遇黃金儲存數量驟減的狀況，2025年1月倫敦金庫中的黃金存量，大減490萬盎司，創2016年有紀錄以來最大單月降幅，這背後原因在於，交易商為了規避川普關稅風險並獲取溢價，正爭相將黃金運往美國。

《彭博》報導，倫敦地下金庫中儲存著約8000億美元的黃金，由於市場擔憂川普可能加徵關稅，導致美國黃金價格在上個月比倫敦的黃金價格還要高，持有黃金的投資人因此能透過把黃金空運至美國，來獲得豐厚的套利利潤。

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根據倫敦金銀交易協會（LBMA）數據，今年1月外流的黃金價值近140億美元，比起去年12月少了1.7%。

這些黃金包括摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）與布林克公司（Brink’s Co.）等企業擁有的商業金庫，以及英格蘭銀行（Bank of England）的黃金帳戶。

反映黃金短期借貸成本的黃金1個月租賃利率，在1月升至幾十年來的高點，而在英格蘭銀行金庫內，提取黃金的交易商排了長長隊伍，導致存放於該處的黃金相較於更廣泛市場，出現異常大的折扣。

與此同時，銀庫也創史上最大規模外流，原因和黃金類似，來自紐約的溢價吸引了投資人把貴金屬轉移。LBMA 表示，與黃金一樣，白銀的外流與倫敦至紐約的金屬流動直接相關，主要受到關稅擔憂的影響。」

截至目前，白宮尚未表明貴金屬是否會被納入潛在的關稅範圍內。

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