台灣恐入列！川普下週將祭對等關稅 專家點名「這8國」當心

美國總統川普週五（7日）表示，他計畫在下週一（10日）或下週二（11日）之前，對其他國家徵收對等關稅。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五（7日）表示，他計畫在下週一（10日）或下週二（11日）之前，對其他國家徵收對等關稅，以使美國與其他國家得到平等對待。川普稱：「我們要的不會更多，也不會更少」。儘管川普並沒有明確指出，哪些國家將受到關稅衝擊，但他提到關稅是解決赤字的一個選項，並暗示這將是一項廣泛的行動。根據川普顧問納瓦羅（Peter Navarro）過往的分析，川普對等關稅可能的目標有8個，其中就包含台灣。

川普週五與來訪的日本首相石破茂會談時，宣布了這一消息。這將履行川普的競選承諾，即對美國進口商品徵收與貿易夥伴對美國出口商品相同的關稅稅率。

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川普還表示，有報導稱，白宮正考慮關於關稅的潛在豁免，但汽車關稅始終在討論範圍內。川普長期以來一直抱怨歐盟對汽車進口徵收10%的關稅，遠高於美國對進口汽車的2.5%稅率。

對等關稅是川普首個任期，以及2024年總統競選中的關鍵政策。這也出現在美國傳統基金會（Heritage Foundation）「2025 計畫」（Project 2025） 中，而由川普顧問納瓦羅撰寫的部分，也提及了這個政策。

納瓦羅稱，如果川普在 2019 年呼籲的《美國對等貿易法》得以實施，川普很可能必須優先考慮，要與哪些國家進行談判，而可能的目標，高機率是那些對美國存在較大貿易逆差，且徵收相對高關稅的國家。

根據納瓦羅在《2025 計畫》中的分析，最優先的「紅色區域」目標，是中國與印度，其次的「黃色區域」是貿易逆差極高的歐盟，以及關稅差異特別顯著的泰國、台灣和越南，而「第3層目標」則可能是日本和馬來西亞。

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