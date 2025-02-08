川普真的出重拳！全球逾6000記者、近千媒體組織完了

美國總統川普大刀砍向美國國際開發署（USAID）。（法新社檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普大刀砍向美國國際開發署（USAID），凍結數十億美元的國際援助，其中包括對新聞媒體的資助。根據無國界記者組織（RSF）公布的最新報告，美國國際開發署在2023資助了6200名記者、707家非國家媒體組織，以及279個專注於新聞自由的非政府組織（NGO），資助範圍涵蓋30多個國家。

綜合媒體報導，美國2025年對外援助預算中，原編列2.684億美元（約新台幣88億元），用於支持「獨立媒體與資訊自由流通」，但這項資訊後來從官方文件中被移除。

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據了解，USAID主要透過這筆資金提供培訓與支援，以強化獨立媒體運作，其中包括大型媒體機構，與在專制環境下運作的個人媒體或小型新聞來源。

RSF指出，美國援助資金凍結正在為世界各地帶來混亂，包括新聞業。被凍結的計畫為加強媒體、透明度和民主的計畫提供了重要支持，但川普總統卻稱所謂的「對外援助產業」不符合美國利益。

1位不願透露姓名的白俄羅斯流亡媒體記者解釋，受這凍結預算影響，世界各地的媒體和組織不得不在一夜之間停止一些活動，他說：「原本一些要被發表的文章也被卡住，如果找不到解決方案，那我們也不能發表任何文章了。」

RSF提到，USAID是烏克蘭獨立媒體的最大資助者，當地90%的媒體組織仰賴國際補助。RSF預計，烏克蘭未來3年需要至少9600萬美元（約新台幣31億元），以重建因戰爭遭到破壞的媒體能量，目前已有許多家烏克蘭媒體宣布暫停運營。

不僅如此，英國《BBC》4日聲明表示受到影響，指出2023至2024年度來自美國的資金占其總收入約8%，目前正努力採取措施，降低對合作夥伴與受益群體的影響。英國《電訊報》指出，2023至2024年度，BBC從USAID那拿約260萬英鎊（約新台幣1.05億元）。

《AXIOS》報導指出，美國政府採購網資料顯示，美國熱門網路政治媒體《Politico》，過去12個月間從各聯邦機構總共收到了820萬美元（約2.7億元新台幣）的合約，其中2萬4000美元專門從USAID獲得，而在川普這項政策公布後，有報導稱政治新聞網Politico未能照常發薪，社媒平台X上一些用戶將此與川普政府要關掉USAID做聯想，1則X貼文更稱「USAID被撤，Politico發不出薪資？怪了」。

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