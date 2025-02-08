川普將對多國宣布對等關稅！道瓊跌444點 台積電ADR挫2.08％

美股週五多收嘿。（美聯社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因就業和消費者信心數據疲軟，加上美國總統川普宣布可能會對幾個國家徵收對等關稅，美國股市週五收黑。道瓊工業指數下跌444點、0.99%，標普500和那斯達克指數分別下跌0.95%、1.36%，費城半導體指數跌幅1.63%，台積電ADR下挫2.08%，收在206.12美元。

綜合外媒報導，川普在會見日本首相石破茂時表示，他下週可能會對幾個國家徵收對等關稅，但並沒有指出哪些國家將受到打擊。

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在川普發表談話之前，股市就已經處於緊張狀態，華爾街恐慌指數VIX週五大漲。美國2月份消費者信心意外下降至七個月低點，投資人預期通膨飆升，預計未來一年通膨率將升至4.3%，為2023年11月以來的最高。另一份報告顯示，在連續兩個月強勁成長之後，美國1月就業成長放緩幅度超過預期，不過4%的失業率可能為聯準會6月之前推遲降息提供理由。

個股方面，電子商務巨頭亞馬遜的業績指引令投資者失望，導致股價下跌4.05%。優步（UBER）在億萬富翁對沖基金經理人比爾阿克曼（Bill Ackman）披露持有該公司大量股份後，股價大漲6.59%。

道瓊工業指數下跌444.23點或0.99%，收44303.4點。

那斯達克指數下跌268.59點或1.36%，收19523.4點。

S&P 500 指數下跌57.58點或0.95%，收6025.99點。

費城半導體指數下跌83.25點或1.63%，收5009.34點。

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