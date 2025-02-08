晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普將對多國宣布對等關稅！道瓊跌444點 台積電ADR挫2.08％

2025/02/08 05:55

美股週五多收嘿。（美聯社資料照）美股週五多收嘿。（美聯社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因就業和消費者信心數據疲軟，加上美國總統川普宣布可能會對幾個國家徵收對等關稅，美國股市週五收黑。道瓊工業指數下跌444點、0.99%，標普500和那斯達克指數分別下跌0.95%、1.36%，費城半導體指數跌幅1.63%，台積電ADR下挫2.08%，收在206.12美元。

綜合外媒報導，川普在會見日本首相石破茂時表示，他下週可能會對幾個國家徵收對等關稅，但並沒有指出哪些國家將受到打擊。

在川普發表談話之前，股市就已經處於緊張狀態，華爾街恐慌指數VIX週五大漲。美國2月份消費者信心意外下降至七個月低點，投資人預期通膨飆升，預計未來一年通膨率將升至4.3%，為2023年11月以來的最高。另一份報告顯示，在連續兩個月強勁成長之後，美國1月就業成長放緩幅度超過預期，不過4%的失業率可能為聯準會6月之前推遲降息提供理由。

個股方面，電子商務巨頭亞馬遜的業績指引令投資者失望，導致股價下跌4.05%。優步（UBER）在億萬富翁對沖基金經理人比爾阿克曼（Bill Ackman）披露持有該公司大量股份後，股價大漲6.59%。

道瓊工業指數下跌444.23點或0.99%，收44303.4點。

那斯達克指數下跌268.59點或1.36%，收19523.4點。

S&P 500 指數下跌57.58點或0.95%，收6025.99點。

費城半導體指數下跌83.25點或1.63%，收5009.34點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財