寒流來襲 勞動部籲「4行業」雇主加強勞工禦寒措施

勞動部職安署呼籲雇主及勞工應注意低氣溫作業風險，特別是「營造業」、「漁業」、「運輸業」及「食品外送作業」雇主，更應採取各項管理措施。示意圖。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕因寒流南下，各地氣溫持續下降，中央氣象署已發布低溫特報，預告8日至10日天氣「非常寒冷」，勞動部職安署呼籲雇主及勞工應注意低氣溫作業風險，特別是「營造業」、「漁業」、「運輸業」及「食品外送作業」雇主，更應採取各項管理措施，協助勞工禦寒，以保障勞工的健康及安全。

職安署指出，對於需長時間從事戶外作業的勞工，務必依「職業安全衛生法」規定，及參考職安署發布的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，採取各項安全衛生及應變措施，藉此保障勞工的安全健康。

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職安署提出5大措施，包括雇主應「提供適當保暖設施或裝備」，例如於戶外或寒冷環境的工作場所提供避寒休息區，並備置暖風機、電熱毯等取暖設施；勞工應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖。

其次，應「適當調整作業時間」，避免於清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業，或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率。

第3、持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況。

同時雇主也需協助勞工「補充熱量與水分」，多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力，避免低溫環境下出現體溫下降的情況。

此外，對於戶外工作的勞工，應「留意身體訊號」，若出現持續發抖、四肢冰冷、意識模糊等低溫症狀，應立即反映，並尋求醫療協助。

職安署表示，雇主提供上述協助措施，可降低勞工在寒冷的環境中工作，引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道或心血管疾病的風險，避免低溫帶來的危害。

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