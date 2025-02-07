大樂透頭獎連5摃下期上看2.4億 春節大紅包開出22組

今晚大樂透頭獎連5摃，下期上看2.4億。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（7日）大樂透頭獎連5摃，台彩預估下期頭獎上看2.4億元；春節大紅包開出22組、總中獎注數28注，其中18組為1注獨得100萬元，2組由2注均分、各得50萬元，2組3注均分、各得33.3萬元；春節小紅包開出27組、中獎注數36注，其中22組為1注獨得10萬元，3組由2注均分、各得5萬元，2組4注均分、各得2.5萬元。

台彩表示，大樂透春節加碼活動自1月24土起實施至2月12日元宵節，截至2月7日，春節大紅包已送出341組、還剩139組，春節小紅包送出521組、剩餘279組，明晚（8日）大樂透頭獎上看2.4億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，買一張大樂透可以對3種獎項。

請繼續往下閱讀...

本期大樂透中獎號碼「14、22、25、44、46、49」，特別號「16」；49樂合彩中獎號碼「14、22、25、44、46、49」。春節大紅包中獎號碼「07、15、23、34、35、36、37、48、49」，春節小紅包「27」。

另外，本期今彩539中獎號碼「16、21、26、29、37」；39樂合彩中獎號碼「16、21、26、29、37」。本期3星彩中獎號碼「198」；4星彩中獎號碼「6810」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法