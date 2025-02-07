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義联創辦人林義守:川普讓地緣政治落幕 重建商機一年發酵

2025/02/07 21:56

義联集團創辦人林義守。（記者林菁樺攝）義联集團創辦人林義守。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕義联集團今天（7日）晚間舉行2025年春酒，創辦人林義守表示，隨著美國總統川普上任，會解決戰爭問題，出現重建需求商機，低迷的鋼市可望在一年內會好轉。

義联集團今天於高雄萬豪酒店宴請客戶、供應商等，席開130桌，國內龍頭中鋼（2002）董事長黃建智也率經營團隊出席。

林義守提到，過去幾年受到全球地緣政治衝擊，鋼鐵業需求不振、表現確實不佳，但美國總統川普是商人，必定會解決戰爭問題，隨戰爭落幕，一年內應會浮現重建需求、商機，帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料。

義联集團的產品包含碳鋼及不銹鋼，持續投資減碳相關產品，包括有7億元投資太陽能相關新品，低碳設備等也會持續更新等，他也呼籲上游的中鋼要支持下游，提升國內產業競爭力。

在休閒事業領域，人力會因為台積電影響而缺工，過程相對辛苦，但會努力加速，義联集團持續投資南台灣。林義守也特別提到，高雄義大醫院農曆年前正式升格為醫學中心，有助南部醫療資源提升。

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