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獲評全球最佳AI模型 Google Gemini免費推出

2025/02/07 21:30

Google宣布Gemini 2.0系列模型全面推出。（取自網路）Google宣布Gemini 2.0系列模型全面推出。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google現已允許其Gemini應用程式存取名為Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental的新型AI模型。

根據公告部落格文章，Google表示，該模型目前「被評為全球最佳模型」，並且免費提供。該模型旨在透過將複雜問題分解為較小的步驟，並解釋其假設和推理來回答複雜問題，從而得出更準確、更可靠的答案。

中國新創公司DeepSeek以低成本的人工智慧（AI）模型震撼矽谷，Google已於周四（6日）宣布Gemini 2.0系列模型全面推出。

同時，Google也發布了2.0版Flash Thinking，可以與YouTube、搜尋、地圖等其他Google應用程式互動。

Gemini的目標是進一步整合這些應用程序，以增強其推理能力，幫助使用者做更多的事情。

此外，Google正在向Gemini Advanced 訂閱用戶推出2.0 Pro的實驗版本。 Gemini 2.0 Pro Experimental專為複雜任務而設計，旨在提高事實準確性並在編碼和數學方面表現更佳。

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