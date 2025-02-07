美國從倫敦搬運黃金有多狂？英國央行曝金庫現況好誇張

英國央行金庫。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，川普關稅隱憂導致交易商競相將金條從英國運往美國，英國央行副行長拉斯頓（Dave Ramsden）表示，自去年年底以來，英國央行的黃金儲備已下降約 2%，目前央行所有金條提款時段已被預訂一空。他還說，「今天早上要進入央行有點困難，因為金庫裡有一輛卡車」。

《CNN》7日報導，英國央行是全球第二大黃金託管機構，僅次於紐約聯邦儲備銀行，負責管理 40 多萬條金條，這些金條價值數十億英鎊。川普關稅威脅導致黃金需求強勁，交易商可能需要排隊數週，才能從英國央行提領黃金，目前英國央行所有金條提款時段已被預訂一空。

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英國央行副行長拉斯頓表示，美國黃金市場的交易價格高於倫敦市場，金條的擁有者希望把握價格差異，以至於擁有全球第二大黃金儲備的英國央行看到強勁的黃金提領需求。

拉斯頓說，負責運送黃金的機構已經預訂未來幾週的提領時段，如果是第一次來，可能需要等待更長時間，因為所有的提領時段都被預訂了。

隨著交易商將黃金運往美國，拉斯頓說，自去年底以來，英國央行的黃金儲備已下降約 2%，他還說，黃金是一種實體資產，有物流限制和安全限制，「今天早上要進入央行有點困難，因為金庫裡有一輛卡車...，而且這些貴金屬也很重」。

德國商業銀行（Commerzbank）週五（7日）也出具報告稱，紐約商品交易所的黃金庫存自去年 10 月底以來幾乎翻了一倍。該行分析師弗里奇（Carsten Fritsch）指出，紐約商品交易所黃金價格明顯高於其他交易中心，可能與人們對美國進口關稅的擔憂有關。

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