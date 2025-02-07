看好醫療產業 國泰資產管理推國內首檔生技私募股權基金

國泰世華銀行攜手第一金投信，及國際資產管理公司維梧資本（VIVO Capital），共同推出全臺首檔投資於「生技私募股權基金」的私募證券投資信託基金。（圖由國泰世華銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕 國泰世華銀行攜手第一金投信，及國際資產管理公司維梧資本（VIVO Capital），共同推出全臺首檔投資於「生技私募股權基金」的私募證券投資信託基金，成為2023年金管會放寬私募證券投資信託基金投資規範後，正式取得金管會核備成立的首例。

國泰世華表示，隨著全球邁入高齡化時代，醫療需求攀升，各國政府均積極布局，加上AI技術高速發展，創新醫療與生技產業成為全球機構法人高度關注的領域，臺灣已投入百億資金於技術研發，生技產業可望接續半導體產業成為下一個兆元產業。

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維梧資本（VIVO Capital）由出身臺灣的孔繁建博士（Frank Kung, Ph.D.）於1996年於美國所共同創立，擁有超過20年的醫療健康領域投資經驗，截至2023年底，其資產管理規模逾58 億美元，累積參與超過百件IPO及併購案。

國泰世華指出，本次推出的臺灣首檔投資於「生技私募股權基金」的私募證券投資信託基金，專注於生技醫療產業。而本次私募股權基金採取有限合夥架構，由出資者擔任有限合夥人（LP；limited partner），資產管理公司則另設子公司擔任普通合夥人（GP；general partner），負責基金的營運。

國泰世華說明，國內的專業投資人（PI）能透過國泰世華銀行的信託平台直接參與投資，打破過往由於「私募股權基金」架構複雜、申購門檻較高，且銷售通路有限，在臺灣多以機構法人或家族辦公室為主要投資者的限制。

本次的基金經理公司第一金投信表示，藉由此次與國泰世華銀行合作的機會，響應政策發行臺灣首檔可投資於私募股權基金之私募證券投資信託基金，共同打造亞洲資產管理中心，透過引進國際級多元商品，增加在地投資人投資標的選擇性，為高階資產管理市場長期發展注入活水。

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