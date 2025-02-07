致伸元月營收42.4億元 月增6％、年減21.8％

致伸元月營收42.4億元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組供應商致伸（4915）今日公告元月營收42.4億元，月增6%、年減21.8%。該公司說，元月雖受惠PC急單挹注及AIoT客戶出貨回溫，但農曆春節假期工作天數減少，因此單月營收見月增年減。

而展望未來，致伸認為，隨著AI浪潮從雲端延伸至邊緣裝置，中國AI模型DeepSeek的推出將有效降低運算成本，加速AI應用普及，進一步帶動PC換機需求，為致伸的PC相關周邊帶來新商機。

請繼續往下閱讀...

致伸也說，以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，持續拓展多感測應用場景，推動Edge AI在視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的應用，如公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等關鍵領域深耕。

此外，致伸持續布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場，以擴大技術應用範疇。隨著AIoT應用蓬勃發展，多年耕耘的成果將逐步轉化為成長動能。同時也將充分發揮集團優勢，強化視覺、聲學及人機介面的技術整合，提升市場競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法