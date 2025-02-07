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太陽光電系統公會春酒 盼2025年裝置容量達成20GW

2025/02/07 20:23

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會結合公益，於台南市歸仁區舉辦春酒活動。（記者劉婉君攝）中華民國太陽光電發電系統商業同業公會結合公益，於台南市歸仁區舉辦春酒活動。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕中華民國太陽光電發電系統商業同業公會今（7）日結合公益，於台南市舉辦春酒活動，號召會員一起做愛心，關懷弱勢兒童。太陽光電系統公會理事長廖禎松期許，2025年台灣太陽光電裝置容量達成20GW（百萬瓩）的目標。

太陽光電系統公會今天下午在台南市歸仁區舉行「陽光送暖·光電有愛」活動，除了會員間的交流與聯誼之外，也邀請家扶中心3支才藝隊登台表演，並現場設攤義賣，以實際行動回饋社會，包括贊助金與樂捐款項，共捐出30萬元給家扶中心，將做為兒童與少年培育基金，幫助弱勢兒童獲得更好的生活與成長機會。

廖禎松表示，截至去年底，台灣太陽光電裝置容量已突破14GW，隨著太陽光電轉供量大幅成長，台灣企業在RE100（100%再生能源）與企業社會責任趨勢下，對於綠電的需求日益殷切，高科技、電信、金融與消費零售等產業，紛紛透過售電業積極採購綠電，以實踐永續發展的承諾，台灣、企業要往前走，還是要綠電的加持。

今天的活動並召集20家廠商設攤，促進太陽光電產業界人士交流，共有逾300位業界人士共襄盛舉。

經濟部能源署長游振偉致詞時表示，台灣綠電持續需求，太陽光電系統推動最大的問題是沒有土地及土地變更困難，經濟部將透過「土地快篩」，幫業者把時間省下來尋找適合做光電的地點，各個審查單位的審查，可以標準化的就標準化；與公會的三方平台制度也會升級，由相關單位的次長出來主持平台會議，協助解決問題；重大案子也會列管管控進度。

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