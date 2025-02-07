是你嗎?買大樂透春節大紅包中100萬卻不知 彩券行急尋幸運得主

草屯鎮敦和宮附近的財神爺彩券行，被通知2月1日開出100萬元大紅包，幸運得主至今未現身。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大樂透春節加碼，草屯鎮敦和宮附近的財神爺彩券行，被通知2月1日開出100萬元大紅包，幸運得主至今未現身。彩券行業者表示，春節期間買彩券的人很多，無法推測幸運得主購買時間，只能提醒有買2月1日開獎那1期彩券的民眾，趕快找出大樂透彩券對獎，或跟該行聯絡，不要讓財神爺來了又走。

草屯鎮財神爺彩券行，位在草屯鎮敦和宮財神爺廟附近，從放春節連假開始，就有不少民眾拜拜完順道到該彩券行買彩券，業者李仁宏透露，因為從1月24日到2月12日，大樂透露加碼開大紅包和小紅包，有的顧客一口氣買很多期，甚至有不少人一次買了13期。

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李仁宏表示，台彩公司通知大樂透第114000015期，有1個百萬元大紅包是由彩神爺彩券行開出，這名幸運得主至今還未聯絡。推測該得主有可能2月12日大紅包加碼結束後，才要一次對獎，或是春節期間出國遊忘了對獎，因此提醒曾買2月1日開獎的大樂透彩券的人，趕快把彩券拿出來對獎，有可能自己就是百萬元得主。

李仁宏說，最擔心的是，百萬幸運得主對錯開獎號碼，以為沒有中獎就把彩券丟掉。多年前曾有1位舊同事買了刮刮樂彩券，刮完以為沒有中獎，就把彩券丟進垃圾桶，當時從桶中撿起這張刮刮樂彩券重看一次，才發現老同事刮中100萬，卻誤以為沒中獎，差點就把財神爺送走。

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