凱基金1月獲利36.56億元、年增30%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（7）日公布1月自結獲利，今年1月份自結稅後盈餘36.56億元，與去年同期相比成長約30%；每股盈餘0.22元。

凱基金控指出，今年1月整體資本市場走升，旗下壽險、銀行、證券、投資等子公司業務獲利皆有穩健表現。

請繼續往下閱讀...

子公司凱基人壽1月份保單銷售動能強勁，新契約保費較去年同期成長超過5成，加上整體投資操作表現亮眼，1月稅後獲利23.4億元，較去年同期成長48%。

1月台股交易量能雖受春節假期影響略有下滑，子公司凱基證券在經紀、財富管理、承銷、衍商，及海外轉投資仍維持穩健獲利貢獻，1月稅後獲利7.05億元。

凱基銀行受惠於利息收入及財管手續費收入成長帶動獲利表現，1月稅後獲利7.27億元，較去年同期成長34%。中華開發資本1月稅後獲利為2.45億元，主要來自投資部位評價增值。

展望今年的政經趨勢，凱基金控指出，美國川普政府的經貿新政策，以及AI產業變化，對整體經濟和金融市場的影響仍需謹慎觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法