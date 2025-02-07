川普關稅大刀砍向中國 美媒曝中企恐爆發現金流危機

外媒指出，不少中企面臨現金流危機，使得中國經濟在川普施壓下異常脆弱。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多中國企業在經濟低迷之際，正苦於應對產能過剩和支出疲軟，紛紛陷入虧損窘境。《華爾街日報》披露，不少中企面臨現金流危機，使得中國經濟在川普施壓下異常脆弱。

報導指出，FactSet一項涵蓋約5000家在中國本地上市公司的指數顯示，中國上市公司的利潤率最近觸及2009年以來最低水平。中國官方數據也顯示，2024年中國大型工業企業利潤下降約3.3%，為連續第三年下滑，許多規模較小的家族企業也苦苦掙扎。

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當前中國經濟面臨多項挑戰，包括房地產危機和不斷增加的債務負擔，中國民眾對未來的擔憂與日俱增，總部位於香港的非營利組織中國勞工通訊追蹤的社交媒體貼文，對欠薪的抗議和其他與薪酬有關的不滿也逐漸增加。

中國領導人已轉向依靠製造業和出口作為刺激增長的途徑，產能提升卻加劇產能過剩。許多公司降價試圖將產品賣出去，進一步壓縮利潤，導致企業必須削減成本。尤其，川普新關稅將擠壓對美出口產品的中國企業，一些製造商表示，他們將不得不降價，以保持對美國客戶的競爭力。

報導提及，中國政府大力發展關鍵產業造成激烈的競爭和價格戰，又逢需求停滯不前，衝擊企業利潤。中國綠色能源公司新特能源預計2024年將虧損約40億人民幣（約台幣180億）；中國最大鋼鐵製造商之一鞍鋼預計，2024年虧損將較上年增長一倍以上，達到約70億人民幣（約台幣315億）。

另外，銷售電動汽車電池材料的天齊鋰業也對投資者發出預警，由於產品價格下跌，2024年將出現10億美元（約台幣327億）的淨損。其他發出淨損或利潤萎縮預警的公司包括福萊特玻璃和彩虹集團新能源、建材公司天山材料以及晶片製造商復旦微電子。

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