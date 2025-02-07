喬山1月營收年增45％ 越南新廠Q3投產

喬山公布1月營收為33億、年增45%。（資料照）（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身器材大廠喬山今天公布1月營收為33億、年增45%，喬山表示，商用、家用及按摩椅3大事業體皆有不錯的年增表現，歐美商用市場在1月皆有雙位數的年增，而家用市場也受惠於BowFlex品牌銷售及自有零售通路成長貢獻而增長。

因應美國啟動加徵關稅政策，喬山已提早佈局，2024年在越南購入土地5萬7000坪興建越南二廠，預計2025年第3季越南新廠將有部分廠區完成並開始投產，新廠的面積較原先越南一廠更大，新廠完成後，越南將成為喬山出口美國區的家用及中低階商用產品的主要生產基地。

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喬山表示，中國廠的現有產能則規畫供應非美國地區的需求，總計喬山在全球5個國家建置了7座製造工廠，佔地面積高達15萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，製造廠佈局全球多個國家，也讓供應鏈可更靈活應變各種市場狀況。

受惠於運動及健身風氣盛行，舊客戶支持及新客戶持續加入，喬山去年12月營收達76億元改寫歷史新高，同步帶動Q4和全年營收各以174億元及478億元續創新紀錄；喬山去年前3季EPS 2.08元，優於2023年同期的0.19元，且由於去年Q4營收創單季新高，公司預估第4季及2024整年獲利會有不錯的表現。

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