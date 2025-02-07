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洪財隆新書回顧8年公平會生涯 盼成台灣社會「處方箋」

2025/02/07 18:32

公平會前委員洪財隆（右）今舉辦新書發表會。（記者歐宇祥攝）公平會前委員洪財隆（右）今舉辦新書發表會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會前委員洪財隆今年1月底卸任後馬不停蹄，隨即在今年台北國際書展推出新書「壓力下的優雅：喚醒以人為本的台灣經濟」。他今日分享此書重點包含「給台灣社會的處方箋」、「過去8年在公平會的旅程」，並邀請讀者進入書中世界，了解他想傳遞的精神與人生經歷。

洪財隆今日於台北國際書展以「給下一代的台灣政治經濟備忘錄」為題，舉辦新書發表會。洪財隆近期卸任公平會委員，他笑稱「進入人生的新階段」，提供對台灣經濟、社會發展的反思與建議，也說明他的「遊戲人」概念。

洪財隆在書中以「蘑菇」作為台灣韌性的象徵。他解釋，因為蘑菇能在惡劣環境下生存，成為最早恢復生機的生命體，「適應力強、可重塑生態並促進復甦」是蘑菇的特點，洪財隆期許自己像一顆蘑菇，不斷適應環境、在困境中改變周遭。

洪財隆說，希望新書像一份給台灣的「處方箋」，台灣經歷過物質匱乏的年代，讓他體會到物質發展對社會穩定的重要性，如果沒有經濟基礎，很難去談其他理想或價值，如今台灣已邁向富庶，不該再過度依賴經濟增長為社會的唯一指標，更應重視韌性、組織能動性，讓國家、社會有長期穩定與適應能力，也應關注所得分配不均、經濟不安等隱憂。

洪財隆也說，台灣經濟不僅需要成長，更需要有效治理與管制，例如公平會是治理與管制機關、確保公平與秩序，但被台灣社會長期忽略，期望新書喚醒台灣社會對「治理與管制」的重視。

同時，洪也回顧8年公平會委員生涯，讓他更了解政策、社會運作，糾紛如何處理，也更了解自己是「有態度的人」。洪財隆自許是有勇氣提出符合道理、公平正義決定的「有態度的人」，新書不只是學術探討，也是在公平會多年經驗總結，讓讀者了解經濟治理與政策運作，鼓勵社會讓經濟效率與公平並存，並提供思辨的空間讓讀者反思自身，邀請讀者進入思考世界。

洪財隆還提出其秉持的「遊戲人」概念，他解釋，強調人可在遊戲、挑戰中成長，例如運動、下棋都是玩家「自願克服不必要的障礙」，從中探索樂趣，台灣在進入富足狀態後，應該多以遊戲的思維模式思考，也能促進社會進步；他說，自己在全聯、大潤發案中提議企業更多回饋社會，也是秉持此一精神，立委亦應更有政策品味。

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