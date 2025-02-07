聯發科對美關稅進行模擬 蔡力行：影響將是可控的

路透周五報導，聯發科執行長蔡力行週五表示，公司一直在對美國可能對台灣徵收的關稅進行模擬。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周五報導，台灣頂級晶片設計公司聯發科執行長蔡力行週五表示，公司一直在對美國可能對台灣徵收的關稅進行模擬，今年的關稅影響將是「可控的」（manageable）。

台灣是全球最大晶片代工製造商台積電的所在地，而台灣的科技公司則面臨美國總統川普可能兌現對進口晶片徵收關稅的威脅，川普在競選期間曾抱怨台灣竊取美國半導體業務。

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川普上週表示，他計劃對進口晶片、藥品和鋼鐵徵收關稅，以迫使生產商在美國生產。他並未給出具體時間表。

蔡力行在季度收益電話會議上，被問及未來美國對台灣徵收關稅將對該公司產生什麼影響時表示，這個問題「非常難以預測」。他指出，我們不會只是坐在這裡無所事事。我們正在做出自己的假設，做一些模擬」，但他沒有透露細節。

蔡力行表示，可以用很多不同的方式來定義可管理，但從他的角度來看，2025年是可控的。變數太多了，所以現在很難給出準確的估計；這非常複雜。

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