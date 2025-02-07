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凌巨今年展望樂觀 密切關注關稅問題

2025/02/07 18:16

凌巨今年展望樂觀。（取自凌巨官網）凌巨今年展望樂觀。（取自凌巨官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）去年第三季轉虧為盈後，第四季營收持續成長，進入2025年，在三大產品線中，預期工控有穩定成長，消費性電子市場回溫，車載受到大環境、政策影響變數較多，但整體而言，2025年展望樂觀。

美國總統川普上任後祭出的關稅政策，凌巨生產據點主要在桃園八德與苗栗，中國僅有後段模組廠，因產品多數屬於高度客製化，且主要是中間財，並非後段整機組裝，研判受到關稅議題影響不大，凌巨表示，會持續關注政策走向，並與客戶保持密切聯繫。

對於2025年營運展望，凌巨表示，第一季為傳統淡季，公司維持既有營運方針持續針對新案進行開發，目前看到消費性電子產品有持續回溫的跡象，尤其是拍立得在年輕市場重新翻紅，以及企業返回辦公室後對印表機需求增加，都對凌巨營運有所助益。

工控產品去年佔凌巨營收比重約3成，今年成長力道有望加大；惟車載產品目前變數較多，主要是川普新政搖擺加上面板廠在車載市場競爭激烈。

在新技術OTFT（有機薄膜電晶體）上，除目前已經出貨的冷錢包之外，客戶也持續開發新應用，包括智慧穿戴與醫療，凌巨總經理杉本克己先前表示，OTFT去年春天正式量產後，迄今狀況非常順利，凌巨將會加速佈局，期2025年有更多新產品上市，為營運帶來貢獻。

另，凌巨母公司日本凸版印刷年初召開董事會，通過轉讓所持有53.1%凌巨全部股權轉讓予聚奕投資公司。這項股權轉讓將分兩階段進行，預計今年8月下旬完成轉讓作業，在此前，凌巨將於3月臨時股東會增選兩席董事。凌巨表示，股權轉讓對公司營運無重大影響。

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