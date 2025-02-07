春節伺服器加班生產 緯創、緯穎1月營收皆創同期新高

緯創、緯穎1月營收創下歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於AI伺服器產線於農曆春節期間加班出貨，緯創（3231）1月營收907.86億元，月減14.1%、年增34.9%；緯穎（6669）1月營收375.06億元，月減12.3%、年增99.6%，雙雙創下歷年同期新高，緯創新竹AI智慧園區預計第1季底、第2季初正式開幕，可望為全年營收動能增添柴火。

緯創1月筆電出貨150萬台，月減16.66%、年增15.38%，桌機出貨70萬台，月減12.5%、年對年持平，顯示器出貨65萬台，月減22.61%、年減18.75%。

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對於美國總統川普大打貿易戰，緯創表示，除了墨西哥之外，旗下AI伺服器產線還分布於美國德州、加州以及亞洲台灣、越南、馬來西亞，提供客戶多元出貨選擇，較能不受影響，後續也將繼續增加非中國地區的產能，仍然看好今年在傳統伺服器與AI產品線的營收比重能夠過半，高於2024年的45%。

緯創指出，不包含AI伺服器在內，集團高毛利產品去年營收就已達到1500億元，佔總營業額10%以上，其中的服務型解決方案創造的營收，去年更達300億元以上，未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商（CSP）AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面。

此外，緯穎有提到，美國對加拿大及墨西哥出口商品課徵25%關稅，公司將持續與客戶協商，並調配全球產能，包括但不限於轉移生產據點，以盡可能減輕對營運成本增加的衝擊。

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