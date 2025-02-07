股匯雙漲！台幣升破32.8元收32.754元

新台幣升破32.8元，收32.754元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國非農報告發布前，美元回落，加上台股續揚，外資熱錢回流，推升新台幣兌美元匯率攻破32.8元關卡，最後收在32.754元，當日最高價，升值7.2分，匯價連3紅，成交量12.705億美元。

台股今日開低走高，最後大漲161.67點，收在23478.27點，三大法人同步買超，合計買超214.82億元。其中，外資買超141.66億元。

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新台幣匯價早盤先是反應美元回落以32.781元、升值4.5分開出，隨後一度走貶，最低觸及32.858元，午後外資熱錢湧入，推升台幣突破32.8元關卡，最高升抵32.754元。

累計本周新台幣金蛇年開市後先貶後升，總計貶值7.2分或0.22%。

匯銀人士指出，新春開紅盤以來，國際股匯市受到川普因素影響走勢動盪，隨市場陸續消化川普關稅政策，目前各界目光焦點重新回到各項經濟數據表現，尤其是今晚美國即將發佈的非農業就報告，將是外界確認美國勞動市場強弱關鍵，可能會對聯準會今年降息路徑的預期產生變化，進而影響美元後市走勢。

根據央行統計，美元指數在就業數據發布前小跌0.13%，主要亞幣全面走升，其中，日圓持續勁揚0.49%、韓元大漲0.23%、台幣升值0.22%、新幣升值0.16%、人民幣也止跌回升0.03%。

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