台塑化1月營收年月雙增 油價後市保守看待

台塑化今公告1月營收為595.4億元，月增14.2%、年增5.5%。（示意圖，資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑化（6505）今公告1月營收為595.4億元，月增14.2%、年增5.5%，台塑化表示，主要是煉油量價齊揚，以及烯烴事業同步成長貢獻。

台塑化表示，隨著北半球冬季進入尾聲，取暖用油需求將下滑，OPEC產量若逐步增加，加上川普與伊朗及俄羅斯若談判有成，將使油價緩步下滑。

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台塑化進一步分析，亞洲柴油受到韓國與印度大量供給而承受壓力，且亞洲區域內與非洲需求下降，使亞洲柴油供給過剩而壓抑價差。

在汽油方面，因適逢中國農曆新年假期，預期中國出口難以增加，且近期中東流入新加坡的汽油略有下降，以及印尼隨著節慶到來積極進口汽油，支撐亞洲汽油走勢出現反彈，且預期未來北半球冬季逐步結束後，可望帶動美國汽油需求回溫，使美國價差反彈，亦有助於帶動亞洲汽油價差保持穩健。

台塑化預估2月煉油廠預計平均日煉量48.9萬桶，配合3月份年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量45.7萬桶（產能利用率為85%）；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第一季平均產能利用率58%。

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