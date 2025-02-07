緬甸詐騙園區被「斷網斷電斷油」 妙瓦底商會求饒

泰國政府對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界對打擊詐騙園區壓力日益增加，泰國政府5日宣布，自當天上午9時起，對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油，傳出有36個中國人經營的大型電信詐騙的緬甸妙瓦底市（Myawaddy）也被斷電。泰媒披露，妙瓦底的政府機構、企業已陷入癱瘓，當地商會求饒，希望泰國恢復對政府機構及醫院供電，提供民眾最基本的服務。

今年1月初中國籍演員王星遭妙瓦底電信詐騙集團，以「到泰國從事拍攝工作」為由誘騙到緬甸電詐園區，衝擊泰國觀光業，泰國政府決心祭出鐵腕。

請繼續往下閱讀...

泰國政府5日正式宣布，自當天上午9時起，對泰緬邊境的緬甸地區實施斷網、斷電和斷油，包括妙瓦底地區都受到斷電影響。

根據泰國《民族報》披露，停電導致妙瓦底的政府機構、企業和居民生活陷入癱瘓，該地區幾乎完全依賴泰國的電力和燃料，醫院尤其擔心，停電將危及加護病房患者和等待重要手術患者的生命。

妙瓦底商會主席Daw Myint Myint 說，目前情況危急，我們擔心加護病房患者和等待手術的患者的安全。另外，斷電及能源短缺也嚴重影響泰緬之間的交通和跨境貿易，引發人們對基本貨物大規模中斷的擔憂。

報導指出，Daw Myint Myint 與妙瓦底首長舉行緊急會議後，已在泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）6日前往達府（Tak）的美索地區（Mae Sot）視察前，遞交一封陳情信。

這封信希望泰國政府做出兩項讓步，立即恢復妙瓦底政府機構和醫院的電力供應，使其能夠向公眾提供基本服務。Daw Myint Myint 重申，妙瓦底支持泰國剷除 Shwe Kokko 和 KK 園區的電信詐騙，盼貿易、投資和旅遊能盡快恢復正常。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法