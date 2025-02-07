華爾街大鱷警告金融災難將至 主要銀行難倖免

華爾街大鱷、SchiffGold董事長彼得·希夫（Peter Schiff）表示，沒有一家主要銀行能夠在即將到來的「金融災難」中倖存下來。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕investing.com報導，華爾街大鱷、SchiffGold董事長彼得·希夫（Peter Schiff）表示，美聯準會（Fed）的壓力測試忽略真正的「噩夢情景」。他警告，沒有一家主要銀行能夠在即將到來的「金融災難」中倖存下來。

聯準會5日發佈2025年壓力測試方案，概述評估美國主要銀行韌性的假設經濟條件。這些年度測試評估大型金融機構在各種經濟衝擊下的表現，確保在不利條件下保持足夠的資本以繼續放貸。

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希夫指出，聯準會公佈銀行壓力測試結果。在「嚴重不利」情況下，假設出現利率和通貨膨脹急劇下降的經濟衰退，但沒有測試在經濟衰退中利率和通貨膨脹上升的情景。美國失業率預計將從2024年底的4.1%上升至2026年第三季度的高峰值10%，預示着經濟的急劇下滑，實際GDP下降7.8%，房價暴跌33%，商業房地產價值大降30%。

此外，一連串全球市場衝擊使具有重大交易活動的銀行面臨極端的財務壓力。聯準會利用這些壓力測試的結果，爲大型銀行設定資本金要求，確保它們在經濟低迷時期保持穩定。這些情景還提供對潛在金融脆弱性的洞察，包括企業債務風險、房地產市場低迷和全球經濟壓力。

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